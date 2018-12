Waterverbruik zomer steeg naar 140 procent

In de afgelopen droge en hete zomer hebben klanten van waterbedrijf Vitens 30 tot 40 procent meer water gebruikt dan normaal. Vitens heeft daarom op een aantal plekken meer grondwater moeten oppompen dan waarvoor vergunning was verleend. Gezien de extreme omstandigheden krijgt het waterbedrijf daarvoor wel een waarschuwing maar geen boete van de provincie Gelderland, zo is dinsdag besloten.

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert in Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland en Friesland. Het bedrijf maakt drinkwater uit grondwater en heeft in Gelderland veel waterwingebieden. Vitens heeft de provincie gewaarschuwd dat de huidige vergunning te krap is. Als 2019 weer warm en droog wordt, zal er opnieuw meer grondwater nodig zijn dan is toegestaan. Vitens is bij wet verplicht om drinkwater te leveren.

In de afgelopen tien jaar is de hoeveelheid water die Vitens mag oppompen juist teruggebracht uit het oogpunt van duurzaamheid. Gelderland bekijkt in 2019 of die afspraken teruggedraaid moeten worden. „Maar dat kan ook leiden tot gemakzucht, waarbij besparen van water op de achtergrond raakt”, waarschuwt de provincie.