Watertoevoer Bolsward komt weer op gang

De waterlevering naar ongeveer 10.000 huishoudens in en rond het Friese Bolsward is weer op gang gekomen. Door een breuk in de waterleiding zaten zij sinds halverwege vrijdagavond zonder water.

Het ongemak is zaterdagochtend hersteld, maar zal nog wel de hele dag voor een verminderde watertoevoer kunnen leiden, meldt drinkwaterbedrijf Vitens.

Volgens Vitens zal de waterdruk in Bolsward en omgeving de gehele dag lager zijn dan gebruikelijk. Het drinkwaterbedrijf verwacht dat de druk zaterdagavond volledig is hersteld.

De storing begon vrijdagavond rond 21.15 uur. De inwoners van de plaatsen Witmarsum, Makkum, Blauwhuis, Bolsward, Hieslum en directe omgeving hadden er last van.