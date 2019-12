Waterstoring in Zeist gelokaliseerd

De waterstoring in Zeist is gelokaliseerd en wordt verholpen, meldt waterbedrijf Vitens. Verwacht wordt dat huishoudens woensdag uiterlijk 09.00 uur weer gewoon water hebben en dat de waterdruk ook hersteld is, laat een woordvoerster weten.

De verstoring was ergens in het noorden van Zeist. Hoeveel huishoudens er last van hebben gehad, is niet duidelijk. Slechts een paar huishoudens die vlakbij de lekkage zitten, hebben woensdag mogelijk iets langer nog geen water. „Bij hen gaan wij persoonlijk langs om het te verhelpen”, aldus de woordvoerster.