Waterstand Rijn en Waal stijgt terwijl Maas zakt

De waterstand in de grote rivieren Rijn, Waal en IJssel gaat de komende dagen sterk stijgen, verwacht Rijkswaterstaat. Waterschap Rivierenland laat enkele buitenpolders vollopen om het rivierwater de ruimte te geven.

De Maas in Limburg, die ruim buiten de oevers is getreden, bereikt woensdag volgens Rijkswaterstaat het hoogste punt en gaat daarna weer zakken.

De Rijn bij Lobith bereikt zaterdag naar verwachting de hoogste stand van ruim 14 meter boven NAP. Dan is er sprake van hoogwater, maar de rivierdijken kunnen veel hogere waterstanden weerstaan. Wel lopen uiterwaarden, overloopgebieden en nevengeulen langs de rivieren vol water. Door het hoge water kan er kwelwater onder de dijken door komen. De waterschappen proberen met stuwen en gemalen wateroverlast te voorkomen.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat woningen in de Limburgse Maasuiterwaarden en langs de kades last kunnen krijgen van het hoge water. De veerponten over de Maas gaan uit de vaart. Later in de week geldt dat ook voor de ponten over de IJssel. In Zaltbommel lopen laaggelegen parkeerplaatsen onder water. Het buitendijkse gemaal De Pannerling bij het Gelderse Doornenburg wordt tijdelijk afgebroken.

Stuwen in de Maas bij Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek zijn gestreken. De sluizen in Limmel (Maastricht), Roermond en Belfeld zijn gesloten. In Zuid-Limburg is het scheepvaartverkeer gestremd.

Het is in deze dagen 25 jaar geleden dat ongeveer 250.000 mensen moesten evacueren wegens dreigende dijkdoorbraken door hoogwater. Toen stond het waterpeil in de rivieren meters hoger, in combinatie met slecht weer en harde wind. De komende dagen wordt geen regen verwacht.