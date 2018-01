Waterstand bij Lobith daalt na woensdag snel

Het hoge water in de grote rivieren gaat in de nacht van woensdag op donderdag dalen. Daarna zakt het hoge water snel. In het weekeinde voorziet Rijkswaterstaat een stand van ongeveer 12,50 meter boven NAP bij Lobith.

De Rijn bij Lobith stond dinsdagmiddag op 14,56 meter boven NAP. Woensdag bereikt de rivier een piek van 14,70 meter. Dat kan ook tien centimeter meer of minder zijn, aldus Rijkswaterstaat in het waterbericht van dinsdag. Dinsdagmorgen bereikte de Rijn bij Lobith een stand van 14,52 meter boven NAP – 30 centimeter hoger dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte.

Waterschappen zetten zich schrap

De rivierdijken zijn op dergelijke hoge waterstanden berekend, zodat Rijkswaterstaat en de waterschappen geen ernstige problemen verwachten. Stuwen en schuiven zijn geopend. Recente maatregelen om het rivierwater meer ruimte te geven, zoals nevengeulen en overstromingsgebieden, blijken goed te werken.

Er staat inmiddels wel veel kwelwater aan de binnenkant van dijken. De schappen controleren de dijken op water dat onder het dijklichaam doorsijpelt. Dijken zouden daardoor instabiel kunnen worden.

De hoogwaterpiek op de Maas is voorbij, aldus Rijkswaterstaat. De waterstand daalt en de komende dagen worden de stuwen op de regenrivier weer in gebruik genomen.