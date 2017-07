Watersportvereniging Breskens in rouw

Bij Watersportvereniging Breskens heerst verslagenheid na het dodelijke ongeval met het zeiljacht Capella. Bijna alle zes opvarenden, van wie er twee omkwamen en één wordt vermist, waren of zijn lid van de vereniging uit de Zeeuwse kustplaats.

Volgens voorzitter Marnix Lippens was de omgekomen 79-jarige schipper Frans Maas zelfs erelid vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging. „Hij was ook een gerenommeerd zeiler en wereldvermaard ontwerper en bouwer van zeilschepen.” De zeilvereniging leeft mee met de familie en naasten van de opvarenden en hoopt dat de vermiste snel wordt gevonden.

Het schip sloeg zaterdag voor de kust van België om nadat volgens de politie de kiel was afgebroken. Hoe dat kon gebeuren is Lippens een raadsel. „Misschien hebben ze wat geraakt of was er wat met het materiaal, maar dat blijft speculeren. Het is iets dat maar zelden voorkomt.”

Ook de Capella was door Maas ontworpen. Volgens de voorzitter verkeerde het schip in „tiptop” conditie. „Het zag er uit als nieuw. Maas zorgde goed voor zijn schip.”