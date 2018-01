Watersnoodmuseum krijgt „zeer aangijpend” schilderij uit Nieuw-Vossemeer

Het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk heeft onlangs een „zeer aangrijpend” schilderij over de ramp uit 1953 in de collectie gekregen.

Het kunstwerk is afkomstig van de familie Van Oorschot uit het Brabantse Nieuw-Vossemeer, zegt museumdirecteur Siemco Louwerse woensdag in het Reformatorisch Dagblad

Op het schilderij zijn radeloze ouders van drie verdronken kinderen afgebeeld.

Watersnoodmuseum

„De man en vrouw op het schilderij zijn de ouders van de man die ons het schilderij onlangs schonk. Het hing voorheen in een gemeentehuis. Maar toen dat gesloten werd wegens een herindeling kreeg de man het schilderij terug. Wij zijn dankbaar dat wij het kunstwerk hebben gekregen. Het verhaal doet veel met je.”

Donderdag, bij de herdenking van de watersnood in Ouwerkerk, wordt het schilderij officieel gepresenteerd. Het is donderdag 65 jaar geleden dat de ramp zich voltrok.