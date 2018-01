Watersnoodmonument Nieuwe-Tonge onthuld

In aanwezigheid van zo’n 140 nabestaanden en andere belangstellenden is zaterdagmorgen op de oude begraafplaats in Nieuwe-Tonge een monument ter herinnering aan de watersnood van 1953 onthuld door twee mensen die destijds als kind hun hele familie verloren. De graven van mensen die bij de watersnoodramp omkwamen, zijn gerenoveerd.

Op een kei, door Flakkeese vissers uit de Noordzee gehaald, staan twee bronzen handen, die grijpend omhoog steken, als „laatste roep om hulp, een smeken om redding, een laatste roep naar boven: Heere, wees mij genadig”, aldus de voorzitter van de dorpsraad, A. C. C. Guijt-Holleman. Donderdag wordt op het Finlandplein een monument met de namen van de negentig slachtoffers onthuld.