Waterschapsgebouw Zwolle ontruimd na vondst poederbrief

Een gebouw aan de Dokter van Deenweg in Zwolle is dinsdag uit voorzorg ontruimd, nadat daar een poederbrief was aangetroffen. Regionale media meldden dat het om het gebouw van waterschap Drents Overijsselse Delta gaat.

De politie liet weten dat er door het incident geen mensen gewond zijn geraakt. Specialisten doen onderzoek naar de inhoud van de brief.

Bij een aantal adressen in het land zijn de afgelopen weken poederbrieven gevonden. Tot de ontvangers behoorden onder meer hotels, ziekenhuizen, advocatenkantoren en uitgevers.