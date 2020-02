Waterschappen innen dit jaar ruim 3 miljard euro

De waterschappen verwachten dit jaar ruim 3 miljard euro te ontvangen aan heffingen. Dat is 4,6 procent meer dan in 2019. De groei was in tien jaar niet zo groot, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Vooral droge zomers en natte winters stellen de waterschappen voor nieuwe opgaven en ook nieuwe en strengere wetten kunnen leiden tot extra kosten, aldus het CBS. Driekwart van de heffingen wordt opgebracht door huishoudens, het resterende kwart komt voor rekening van boeren en bedrijven.

Gezinnen en boeren zijn het duurst uit in het hoogheemraadschap Delfland. In Limburg stijgen de opbrengsten uit heffingen naar verwachting het meest, maar toch betalen ingezetenen daar nog minder dan elders in Nederland. Verhoging van de opbrengsten van het waterschap in Limburg is nodig om investeringen te kunnen doen om de inwoners te beschermen tegen wateroverlast en hoogwater in de Maas.

De 21 waterschappen zorgen ervoor dat er voldoende schoon water is. Ook zorgen ze dat de dijken veilig zijn en er geen overstromingen plaatsvinden.