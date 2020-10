Waterschappen handhaven verboden op watergebruik

Waterschappen in gebieden waar het deze zomer weer zeer droog is geweest, handhaven hun verboden op het gebruik van grond- en oppervlaktewater. Gewoonlijk vervallen deze verboden per 1 oktober, maar het is in delen van Nederland nog zo droog dat extra maatregelen nodig zijn. De voorgaande droge jaren 2018 en 2019 hebben volgens waterschap Vechtstromen aangetoond dat de natuur anders onherstelbare schade kan oplopen.

Waterschap De Dommel verlengt het verbod op het oppompen van water uit beken en sloten in het stroomgebied van de Beerze en de Reusel en het hele gebied ten zuiden van het Wilhelminakanaal. Er mag ook geen water worden gehaald uit vennen en visvijvers.

In het oosten van het land is het neerslagtekort opgelopen tot net onder dat van 1976, dat geldt als het droogste jaar ooit. Waterschap Rijn en IJssel denkt dat het nog weken tot maanden gaat duren voor de watervoorraad voldoende is aangevuld. Naast het verbod op watergebruik roept het schap boeren daarom op om verbindingsbuizen tussen sloten af te sluiten, om zo veel mogelijk water langs de landbouwgrond vast te houden.

Ten zuiden van de Overijsselse Vecht, in Twente en in Salland mag geen grondwater worden opgepompt binnen 200 meter van natuurgebieden. Waterschap Vechtstromen verbiedt ook gebruik van water uit openbare vijvers in steden, omdat het water daar nog erg warm en ondiep is. Dat veroorzaakt problemen als blauwalg.