Waterschap zoekt veroorzaker storingen gemaal

Waterschap Scheldestromen is op zoek naar de afzender van touwachtig materiaal, dat geregeld zorgt voor storingen in een rioolgemaal in het Zeeuwse Sint Philipsland. Het waterschap roept onder meer mensen op te bellen als ze meer weten.

Vorig jaar moesten medewerkers van waterschap Scheldestromen bijna vijftig keer in actie komen om het rioolgemaal Anna Jacobapolder te ontdoen van touw, het jaar ervoor 31 keer en in 2016 zeven keer.

Het touw komt vermoedelijk in de kern van Anna Jacobapolder in het afvalwater terecht, waarna het tot storingen leidt in rioolgemaal Anna Jacobapolder. „Het is best wel groot, dik materiaal. Dat past niet door een willekeurige leiding”, aldus een woordvoerder van het waterschap over de vermoedens. „Maar het is lastig te traceren waar het precies in het water komt. Vandaar dat we er aandacht voor vragen.”

De storingen veroorzaken onnodig extra werk en kosten, aldus Scheldestromen. Daarbij is een goed werkend riool belangrijk voor de volksgezondheid, geeft het waterschap aan. „Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur. Mensen kunnen zelf bijdragen aan een goed werkend riool en schoon water door het riool alleen te gebruiken waarvoor het bedoeld is: poep, plas en toiletpapier.”