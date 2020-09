Waterschap wil lange tijd heel veel regen

Waterschap Vechtstromen hoopt dat het in Twente, Salland en ten zuiden van de Vecht lange tijd heel veel gaat regenen. De droogte in die gebieden is extreem. Hoewel het bijna herfst is, blijven sproeiverboden en verboden om oppervlaktewater te gebruiken gewoon van kracht, aldus het waterschap.

Volgens Vechtstromen heeft het de afgelopen dertig dagen in het zuidelijke deel van het werkgebied bijna niet geregend. Het neerslagtekort is daardoor op dit moment al bijna net zo groot als in 2018, dat tot nu toe als het droogste jaar geldt. De komende tijd blijft het vrijwel droog, met veel zon en wind. Daardoor droogt het gebied nog sneller uit en zal het neerslagtekort verder oplopen. In het gebied staan de meeste beken en stroompjes droog, waardoor de natuur veel schade oploopt.

Als het de komende maanden niet lang en veel gaat regenen, is de grondwaterstand volgend voorjaar veel te laag, aldus het schap. Dan is er onvoldoende water in de bodem als het groeiseizoen in de natuur en de landbouw van start gaat. Ook in andere delen van Nederland, zoals Zeeuws-Vlaanderen en het Rijk van Nijmegen, is het voor het derde jaar op rij extreem droog.