Waterschap vult Oldambtmeer Groningen bij

Waterschap Hunze en Aa’s vult vanaf vrijdag het Oldambtmeer in het noordoosten van Groningen bij. Door het tekort aan regen en de droogte is het waterpeil zover gezakt dat er in de zomer problemen met de recreatievaart kunnen ontstaan, aldus het schap. Het is de tweede keer dat een van de grotere meren van Nederland kunstmatig wordt bijgevuld. Eerder gebeurde dat in de droge zomer van 2018.

Het schap haalt kanaalwater uit het Winschoterdiep. Dat wordt via een sluis in het Blauwe Diep aan de zuidoostkant van het 800 hectare grote meer naar binnen gepompt. Volgende week woensdag moet het peil in het meer ongeveer 18 centimeter hoger zijn. Het schap heeft maatregelen genomen om het kanaalwater zo schoon mogelijk te maken en houdt de kwaliteit constant in de gaten.

Hunze en Aa’s spreekt van „een uitzonderlijke situatie, zeker zo extreem vroeg in het jaar.”

Het Oldambtmeer bestaat sinds het begin van deze eeuw. Het is aangelegd in het kader van de ontwikkeling van Blauwestad, een omvangrijk Gronings woningbouwprogramma. Koningin Beatrix draaide in 2005 de kraan voor het meer open.