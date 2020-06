Waterschap vraagt agrariërs watergebruik onderling af te stemmen

Waterschap Rivierenland vraagt agrariërs het beregenen van land onderling af te stemmen. Om aan de vraag naar water te kunnen blijven voldoen en te voorkomen dat sloten droog komen te staan, moet het watergebruik verstandig en gedoseerd gebeuren. ’s Nachts beregenen helpt, dan is het niet zo warm en verdampt het water minder snel.

Vorige week was er nog wel plaatselijk veel neerslag tijdens regen- en onweersbuien. „En door de neerslag die in onze buurlanden viel, staat het water in de rivieren hoger. Maar nog steeds is het neerslagtekort plaatselijk groot, met name in het oosten van ons werkgebied” , aldus het waterschap.

Het gebied waar Waterschap Rivierenland over gaat, strekt zich uit van Papendrecht en Alblasserdam, via Tiel tot Arnhem en Nijmegen. Ook andere waterschappen doen vanwege de droogte een beroep op de vindingrijkheid en saamhorigheid van agrariërs.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) meldde woensdag in de droogtemonitor dat de vraag naar zowel drink- als sproeiwater de komende weken zal blijven toenemen. Daardoor blijft volgens de LCW sprake van een dreigend watertekort.