Waterschap vergoedt regenschade boeren

Waterschap De Dommel gaat een deel van de schade vergoeden die Brabantse boeren hebben geleden door hevige regenval in juni 2016. Het gaat om schade die rechtstreeks toe te rekenen is aan het waterschap. Om hoeveel geld het gaat, is nog onduidelijk.

Het gebied tussen Tilburg en Venlo werd in juni 2016 opgeschrikt door extreem veel regen. Sloten, beken en rioleringen overstroomden, met veel schade en overlast tot gevolg. Het waterschap kreeg in totaal 323 schadeclaims.

In 41 gevallen hebben experts vastgesteld dat het waterschap schuldig is aan een deel van de schade, bijvoorbeeld door een verstopte duiker of slecht onderhoud van een sloot. De gedupeerden krijgen tot 50 procent van de schade vergoed.

Naar aanleiding van de wateroverlast vorig jaar heeft het waterschap besloten om de komende jaren 10 tot 15 miljoen euro te investeren in een watersysteem dat beter is bestand tegen extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatveranderingen.