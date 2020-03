Waterschap neemt maatregelen tegen hoogwater Maas

Het waterschap neemt in Limburg maatregelen in verband met de stijging van de Maas. Het waterschap sluit uit voorzorg een dijkdoorgang in Arcen af en zet pompen neer in Well, Blitterswijck, Afferden en Blerick. Dijkwachten lopen woensdag inspectieronden over de dijken en kades aan de Maas in Noord en Midden Limburg. Dat maakte het schap maandag bekend.

Door de aanhoudende regen groeit de afvoer van de Maas dinsdagochtend bij Sint Pieter (Maastricht) naar tussen de 1300 en 1400 kuub per seconde, aldus het waterschap en Rijkswaterstaat (RWS). De stijging van de Maas hangt af van de hoeveelheid neerslag die maandag valt, aldus RWS.

Beide organisaties bereiden ook het openen of sluiten van schuiven voor bij waterkeringen, evenals het plaatsen van schotbalken om het water tijdelijk te keren. De stuwen in Belfeld en Roermond zijn inmiddels gestreken.