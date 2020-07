Waterschap maait leefgebied zeldzame vlinder plat

Het Waterschap Limburg heeft maandag het enige Nederlandse leefgebied van een uiterst zeldzame vlindersoort plat gemaaid. Dit met uitsterven bedreigde donker pimpernelblauwtje kwam in ons land uitsluitend voor in een berm langs een provinciale weg in het Limburgse Posterholt. Maar het waterschap heeft die berm maandag gemaaid. Het waterschap erkende donderdagavond een fout te hebben gemaakt nadat de Vlinderstichting op zoek was gegaan naar de verantwoordelijke voor het maaien van de berm.

Aanvankelijk dacht de stichting dat de gemeente Roerdalen dat had laten doen, maar donderdagavond liet het waterschap via twitter weten de opdrachtgever te zijn. „We erkennen een fout gemaakt te hebben en gemaaid te hebben op een plek met beschermde flora en fauna”, twittert het waterschap. „Samen met de aannemer doen we onderzoek naar oorzaak en impact. We vinden Limburgse flora en fauna namelijk zeer belangrijk.”

Volgens de Vlinderstichting verdween het donker pimpernelblauwtje sinds 1970 uit Nederland. Weliswaar werd de soort in 1990 geherintroduceerd in de Moerputten in Noord-Brabant, maar ook daar is het diertje inmiddels weer verdwenen. In 2001 vestigde het donker pimpernelblauwtje zich waarschijnlijk vanuit het naburige Duitsland in de omgeving van Posterholt.

De vlinder is mede zo zeldzaam omdat het diertje afhankelijk is van de pimpernelplant en mierennesten nodig heeft om te overleven.