Waterschap koelt bruggen over IJssel

Waterschap Rijn en IJssel start donderdag met het koelen van de bruggen over de IJssel bij Terborg en Laag Keppel in de Achterhoek. Dat is nodig om te voorkomen dat de bruggen door de hitte vast komen te zitten.

Het schap laat telkens een laagje water over het wegdek lopen om het ijzer in de brug af te koelen. Als het ijzer in het beweegbare deel van de brug heet wordt, zet het uit. Daardoor komt de burg vast te zitten in het wegdek. Het schap gaat in elk geval tot en met zondag door met de actie. De wachttijden voor de scheepvaart op de IJssel kunnen oplopen, omdat de brug tijdens het koelen niet geopend kan worden, zo waarschuwt het schap.

In Brabant zet een beroepsvisser woensdag vissen uit de Strijpse Beek over naar ander water. Waterschap Aa en Maas verwacht dat de Strijpse Beek zeer binnenkort droogvalt en heeft daarom Sportvisserij Zuidwest Nederland gevraagd om de vissen in dat water te redden.

Aa en Maas gaat op korte termijn ook een laagje water pompen in de Esperloop bij Gemert en de Hooge Raam in Escharen. Bij deze beken komt de zeer zeldzame gewone bronlibel voor. Die heeft stromend water nodig om te kunnen overleven. Zeer waarschijnlijk vallen beide beken droog door de hitte en de droogte.