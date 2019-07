Waterschap kan nergens heen met vervuild slib

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht kan nergens heen met vervuild slib uit de Amsterdamse rioolwaterzuiveringinstallaties, nu verbranding bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) door de problemen daar niet mogelijk blijkt. De situatie is „nijpend en acuut”, zegt de woordvoerder van het waterschap. Andere verbrandingsopties elders in Nederland zijn nauwelijks beschikbaar.

Door de problemen bij het AEB zijn dit jaar al drie maal tienduizenden kilo’s vervuild slib in het water van het Noordzeekanaal terechtgekomen. Het waterschap bevestigt berichtgeving hierover in NRC en betreurt de lozing. „Het is ongelooflijk onwenselijk, maar het is een situatie van overmacht”, aldus de woordvoerder.

Het AEB kondigde begin juli aan dat het vier van zijn zes verbrandingslijnen voor afval stillegt vanwege grote mankementen. Daardoor moet het waterschap met spoed op zoek naar een bestemming voor het slib van zijn elf rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Dat slib wordt normaal gesproken verbrand bij het AEB. Dit zuiveringsslib is een modderige substantie die bestaat uit bacteriën, fosfaat en metalen. Door het huidige overschot aan slib spoelt dat bij zware regenval met het gezuiverde afvalwater mee naar het oppervlaktewater.

Het waterschap zegt in samenspraak met Rijkswaterstaat en andere betrokken overheidsinstanties te zoeken naar een oplossing. Die moet er volgens Amstel, Gooi en Vecht binnen twee weken komen.