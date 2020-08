Waterschap geeft vissen in Zwolle water

Waterschap Drents-Overijsselse Delta geeft de vissen in de Dobbe-Vijver in Zwolle vanaf dinsdag water. Met een pomp wordt ongeveer 200.000 liter water per uur uit de Westerveldse Aa gehaald en via leidingen naar de vijver gebracht. De Dobbe-vijver is volgens het schap vrij ondiep. Door de aanhoudende hitte warmt het water snel op, terwijl er ook veel water verdampt. Dat kan vissterfte veroorzaken.

In het oosten van Brabant dreigen hoofdwaterlopen droog te vallen door de tropische temperaturen. Daarom stelt waterschap Aa en Maas vanaf dinsdag een sproeiverbod in voor het Kanaal van Deurne en de Helenavaart. Waterschap Hunze en Aa’s in het noorden van het land plaatst noodpompen bij de gemalen in Veendam en Musselkanaal. Met die pompen kan ongeveer 10.000 liter extra water per seconde worden aangevoerd naar de droogste gebieden, zoals de Drentse Veenkoloniën. In deze gebieden geldt sinds vrijdag al een sproeibeperking.

Bruggen en sluizen in de Groningse gemeenten Westerwolde en Stadskanaal worden alleen nog tussen 09.00 uur ’s morgens en 13.00 uur ’s middags bediend. Daarna zetten de waterwerken door de hitte te veel uit. Er wordt ook minder geschut, om te veel waterverlies te voorkomen, aldus het schap.