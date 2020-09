Waterschap gaat IJsselmeerdijk in Flevoland aanpakken

De Flevolandse IJsselmeerdijk vanaf de Ketelbrug naar de Noordoostpolder tot aan de Houtribdijk bij Lelystad wordt versterkt. Het 17,6 kilometer lange dijktraject uit de jaren vijftig van de vorige eeuw voldoet niet aan de nieuwste hoogwaterbeschermingsnormen, aldus waterschap Zuiderzeeland, dat de klus gaat aanpakken. Het karwei gaat naar verwachting ongeveer acht jaar duren.

De IJsselmeerdijk beschermt de Flevopolder tegen overstromingen vanuit het IJsselmeer. Aangezien de polder ongeveer vijf meter onder het waterniveau ligt, zou heel Flevoland overstromen als de dijk breekt. Tegelijkertijd is de IJsselmeerdijk de dijk in Flevoland die door de ligging het meeste te lijden heeft bij noordwesterstorm. In 2018 is vastgesteld dat de gras- en steenbekleding van het dijklichaam niet sterk genoeg is. Ook is een deel van de dijk niet hoog genoeg.

Zuiderzeeland wil in 2024 met het werk aan de dijk beginnen. Het schap organiseert vanaf oktober informatieavonden, die vooralsnog vanwege de coronamaatregelen digitaal zullen plaatshebben. In 2030 zou de dijk bestand moeten zijn tegen hogere waterstanden en zwaardere stormen, aldus het schap.