Waterschap doet aangifte om saboteren sluis

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft aangifte gedaan bij de politie, nadat iemand vernielingen heeft aangericht bij een sluis in Muiden. De dader heeft volgens het waterschap geprobeerd de bediening van de Groote Zeesluis en de bijbehorende brug onklaar te maken.

Het waterschap zegt de actie sterk te veroordelen. „De sluis is belangrijk bij het waterbeheer van Muiden en het achterland. En staat er niet voor niks”, reageert bestuurslid Peter Smit.

De Groote Zeesluis is een monumentaal sluiscomplex en vormt de verbinding tussen de Utrechtse Vecht en het IJmeer. Voor de vermoedelijke sabotagepoging is nog niemand opgepakt.

Het waterschap wil in het belang van het politieonderzoek geen details kwijt over de vernielingen. Volgens een woordvoerster is de veiligheid van scheepvaart, wegverkeer en achterland niet in het geding geweest. „Dat was de conclusie na een uitvoerige inspectie. Maar het had ook anders kunnen zijn, daarom nemen we dit hoog op en willen we duidelijk laten merken dat we dit zeer afkeuren.”