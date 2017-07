Waterprobleem Slotervaart Ziekenhuis opgelost

Een gesprongen waterleiding heeft het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam dinsdagochtend flinke problemen bezorgd. Het hele ziekenhuis zat enkele uren zonder kraanwater. Daardoor konden operaties en poliklinische ingrepen niet doorgaan, lag de spoedeisende hulp grotendeels plat en waren patiënten en personeel aangewezen op fleswater.

Rond 10.00 uur hadden monteurs het probleem verholpen en had het ziekenhuis weer water. „De spoedeisende hulp gaat weer open en de operaties worden hervat”, liet een woordvoerster weten. „We gaan zo snel mogelijke nieuwe afspraken maken met patiënten die waren afgebeld.” Over de oorzaak van het lek, dat rond 06.30 uur ontstond, had ze geen informatie.

Het ziekenhuis liet pallets vol watertanks aanrukken, zodat patiënten geen dorst hoefden te lijden en de toiletten door konden spoelen.