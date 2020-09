Waterpolitie gaat vaker controleren met een drone

De waterpolitie gaat volgend jaar vaker watersporters controleren met een drone. Afgelopen zomer is dat op proef gedaan in Oost-Nederland en daar is de politie tevreden over. De controle met een drone is een goede aanvulling op reguliere controles en surveillance op het water, meent de politie.

De waterpolitie en de Landelijke Eenheid van de politie controleerden in juli, augustus en de eerste helft van september in totaal 150 vaartuigen met een drone. Dat leverde 56 boetes op voor onder andere te snel varen en waterskiën op plekken waar dat niet mag. Er is gecontroleerd boven de Rijn, bij recreatieplas Rhederlaag, boven de Randmeren en in Giethoorn.

„Bij reguliere controles zien we vaak dat watersporters zich netjes gedragen zodra ze ons zien. En dat ze elkaar waarschuwen als wij op het water zijn. Met de drone kunnen we onzichtbaar een overtreding constateren en daar dan op af gaan”, aldus de politie. De drone wordt volgende zomer in een groter gebied ingezet.