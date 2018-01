Waterpeil Maas daalt, pompen weggehaald

Het waterpeil in de Maas is zodanig aan het dalen, dat in Limburg afsluiters worden opengezet en pompen, demontabele keringen en coupures worden weggehaald. Dat heeft Waterschap Limburg maandag gemeld.

Volgens de prognose regent het maandag niet in het Maasstroomgebied. Dinsdag en woensdag kan wat lichte regen vallen, maximaal enkele millimeters. Daarna is het volgens het waterschap weer droog.

„Ik ben blij dat het hoogwater nergens tot problemen heeft geleid. Onze beschermingsmaatregelen hebben het gewenste effect gehad”, aldus Rein Dupont, bestuurslid van het waterschap.