Wateroverlast en stormschade door noodweer

Het noodweer dat in de nacht van woensdag op donderdag over het land trok heeft veel wateroverlast en stormschade veroorzaakt. In Utrecht werd, meldde Weeronline, een windstoot gemeten van 127 kilometer per uur.

Vanuit het westen van het land kwamen meldingen binnen van hagelstenen tot 4 centimeter in doorsnee. De extreem zware regenval, lokaal viel wel tot 50 mm regen, zorgde in het hele land voor veel wateroverlast. De hevige windstoten en grote hagelstenen zorgden voor veel schade. Hulpdiensten rukten uit vanwege omgewaaide bomen en weggewaaide daken.

Het KNMI heeft de waarschuwing met code oranje afgeschaald. Die geldt nu alleen nog voor de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe.