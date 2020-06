Wateroverlast door noodweer in Brabant en Zuid-Holland

Hevige regen- en onweersbuien hebben vrijdagavond en aan het begin van de nacht van vrijdag op zaterdag voor veel overlast gezorgd in Noord-Brabant en Zuid-Holland. Bij de brandweer Zuid-Holland Zuid kwamen tussen de 100 en 120 meldingen van wateroverlast binnen, ook in Brabant waren vele meldingen van ondergelopen kelders en overstromingen van riolen.

In Zuid-Holland hadden vooral inwoners van Dordrecht en Zwijndrecht problemen, zo meldt de brandweer. Ook in Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en ’s Gravendeel ging het op een aantal plekken mis.



In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, locatie Tweesteden, liepen de kelder en de begane grond onder. Dat meldde een woordvoerder van het ETZ. De woordvoerder zei dat de zorg door de wateroverlast niet in gevaar kwam en de brandweer het water probeerde weg te halen.



Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Noord-Brabant repte over meldingen van ondergelopen kelders, overstromingen van riolen en andere vormen van wateroverlast. Die kwamen uit met name plaatsen op de lijn Etten-Leur, Breda-Tilburg.