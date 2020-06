Wateroverlast door noodweer in Brabant

Hevige regen- en onweersbuien veroorzaken in Noord-Brabant wateroverlast. Dat geldt onder meer voor het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, locatie Tweesteden. In de kelder en op de begane is water het ziekenhuis binnengelopen. Dat meldt een woordvoerder van het ETZ.

De woordvoerder zegt dat de zorg door de wateroverlast niet in gevaar komt en dat de brandweer het water probeert weg te halen.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat er meldingen van ondergelopen kelders, overstromingen van riolen en andere vormen van wateroverlast komen uit met name plaatsen op de lijn Etten-Leur, Breda-Tilburg.



