Waterkwaliteit Rijn achteruit, zuiveren steeds moeilijker

Het is de afgelopen twintig jaar moeilijker geworden drinkwater te maken van het water uit de Rijn. Hoewel is afgesproken dat het Rijnwater schoner zou worden, is de kwaliteit juist verslechterd. Dat komt mede doordat er meer en ook nieuwe ongewenste stoffen werden ontdekt, meldt de NOS.

Donderdag komen de ministers van de landen waar de Rijn doorheen stroomt in Amsterdam bijeen om nieuwe afspraken te maken.

In Nederland drinken 5 miljoen mensen kraanwater afkomstig uit de Rijn. De rivier was ooit zo vies dat hij stonk en soms vreemde kleuren had. Op veel punten is de waterkwaliteit verbeterd; sommige chemische stoffen komen niet meer voor.

Maar er zijn nieuwe problemen voor in de plaats gekomen, zegt Gerard Stroomberg van RIWA, de vereniging van rivierwaterbedrijven. "Wat we zien is dat de stofjes die we tegenkomen steeds moeilijker te verwijderen zijn. En de hoeveelheden worden ook nog groter."