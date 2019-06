Waterkwaliteit Nederlandse sloten gedaald

De waterkwaliteit in Nederlandse slootjes is aanmerkelijk slechter dan vorig jaar. Onderzoekers van IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) geven de sloten gemiddeld een 6,1 als rapportcijfer. Vorig jaar was dat nog een 6,9. Of dit een trend is of een toevallige schommeling, valt nog niet te zeggen.

De organisaties baseren zich op steekproeven door vrijwilligers op zo’n 150 plekken. Tijdens de zogeheten Slootjesdagen gingen duizenden kinderen en volwassen waterdiertjes tellen en proefjes doen om de helderheid van het slootwater te bepalen. Het is een voorbeeld van ‘citizen science’: vrijwilligers verzamelen de gegevens die wetenschappers analyseren.

De instituten wijzen gewasbeschermingsmiddelen aan als boosdoener. In sloten worden verder ook medicijnresten en microplastics aangetroffen.

NIOO-KNAW wijst er in een bijdrage op de site Nature Today op dat sloten belangrijk zijn voor de biodiversiteit. „Insecten en vogels zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de natuur in en rondom sloten voor hun voortbestaan. Bovendien vormen sloten een belangrijk onderdeel van verschillende natuurgebieden en de verbinding daartussen.”