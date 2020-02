Waterkeringen dicht vanwege hoogwater

Vanwege de hoge waterstanden gaan de Oosterscheldekering in Zeeland en de Haringvlietsluizen tussen Zeeland en Zuid-Holland dicht. Ook de Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel is gesloten vanwege een combinatie van storm op zee, springtij en hoge rivierafvoeren.

Mogelijk sluit later maandag ook de balgstuw Ramspol bij Kampen, laat Rijkswaterstaat weten. De Maeslantkering bij Hoek van Holland gaat zo goed als zeker niet dicht.

De polder Noordwaard bij de Biesbosch wordt maandag expres onder water gezet. Het water zal rond 16.00 uur uur binnenstromen. Dat moet het peil van de Merwede verlagen. Het is de bedoeling dat de rivier bij Gorinchem 30 centimeter zakt. De Noordwaard is sinds 2015 een zogeheten doorstroomgebied.

De Hollandse IJsselkering beschermt het onder NAP gelegen achterland tegen overstromingen. De stuw sluit regelmatig. Als de kering is gesloten wordt het bouwwerk rood aangelicht, zodat tot in de wijde omgeving is te zien dat het hoogwater is. De Haringvlietsluizen voorkomen dat opstuwend zeewater voor overstromingen zorgt.