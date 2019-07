Waterbedrijven: matig watergebruik

Waterbedrijven in Nederland roepen de afnemers op om zuinig om te gaan met kraanwater. De bedrijven zien deze week een grote toename in het watergebruik. Er is volgens hen in Nederland voldoende drinkwater, maar tijdens piekuren ’s morgens en ’s avonds kan de vraag zo groot zijn dat de waterdruk wegvalt, zodat er bruin of minder water uit de kraan komt.

Waterbedrijf Groningen heeft op de warme woensdag een extra gebruik van 36 miljoen liter kraanwater gemeten. Oasen, dat het drinkwater in Zuid-Holland verzorgt, zag het totale verbruik woensdag oplopen naar meer dan 140 miljoen liter water. Dat is voor dit bedrijf nog geen record, want op 1 juli 2015 werd 164 miljoen liter water gebruikt.

Volgens Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland met 5,6 miljoen klanten in zeven provincies, is gemiddeld 30 miljoen liter water per dag extra gebruikt. De watervraag neemt op hete dagen met 40 procent toe. Vitens wijst erop dat een minuut korter douchen per dag bijna 2200 liter water per persoon per jaar bespaart. Gebruik van een waterbesparende douchekop levert nog eens 32 liter water per minuut douchen op.

De waterbedrijven benadrukken dat Nederland moet leren om zuiniger te zijn met water. Als de zomers steeds vaker heel warm worden en er elke keer periodes zijn dat er veel meer water wordt gebruikt, zou Nederland in 2050 100 miljard liter extra kraanwater nodig hebben. Dat is onhaalbaar, volgens de waterleveranciers, en daarom moeten mensen er nu al aan wennen om op hete dagen goed op hun waterverbruik te letten.