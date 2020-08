Waterbedrijven bezorgd over ‘extreem grote drinkwatervraag’

Drinkwaterbedrijven in grote delen van het land zijn bezorgd over de „extreem grote drinkwatervraag” in deze tropische week. Volgens de bedrijven is er nooit eerder zoveel drinkwater gebruikt op hete dagen. Zij noemen als voornaamste reden dat heel veel Nederlanders op dit moment vanwege de coronacrisis thuis zijn of op vakantie in eigen land. „Iedereen moet heel zuinig omgaan met drinkwater, anders raakt de dagelijkse voorraad op”, waarschuwen zij.

De waarschuwing geldt voor Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Limburg. Alle drinkwaterbedrijven in deze provincies roepen mensen op om geen tuinen te sproeien en geen grote opzetzwembaden te vullen. „Een groot zwembad in de tuin vraagt 2500 liter water. Ter vergelijking: een bad vullen kost 120 liter water en bij het douchen wordt 65 liter water verbruikt”, aldus drinkwaterbedrijf Vitens.

Volgens Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, is er in het afgelopen weekeinde beduidend meer water dan normaal verbruikt, maar zijn er regionale verschillen. Terwijl het watergebruik in het oosten van het land volgens Vitens „ontplofte”, zijn er ook gebieden waar maar 14 procent meer drinkwater dan normaal is getapt. Gemiddeld over heel Nederland gemeten was er daarom volgens Vewin geen recordverbruik.

Drinkwaterbedrijven vullen elke dag grote reservoirs met bereid drinkwater. Dat water gaat via de leidingen naar de aansluitpunten. Als iedereen tegelijk de kraan openzet om grote hoeveelheden water te tappen, ontstaat er als het ware een file in de waterleiding, legt het Noord-Hollandse PWN uit. Aansluitingen aan het eind van de leiding krijgen dan geen water meer. De bedrijven lossen dat op door de druk op de leiding te verlagen, maar daardoor komt bij iedereen minder water uit de kraan. Of zelfs helemaal geen water meer.

Bedrijven die drinkwater maken uit grondwater, zoals Vitens en Waterbedrijf Groningen, hebben daarvoor een vergunning. Ze mogen niet meer water oppompen dan vergund, want daardoor zou onherstelbare schade in de diepe ondergrond ontstaan. Bedrijven als het Zuid-Hollandse Dunea en Evides, dat drinkwater levert in onder andere Zeeland, hebben om die reden nog geen acute leveringsproblemen, want die bedrijven gebruiken rivierwater voor de waterproductie.