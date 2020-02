Water stroomt over dijk bij polder Biesbosch

Precies zoals het ooit is bedoeld, stroomde het water van de Merwede maandag over de dijken. Het komt in de Noordwaard, een polder bij de Biesbosch. Daardoor zakt het peil van de rivier zo’n 30 centimeter en houden inwoners van steden als Gorinchem en Dordrecht droge voeten.

De Noordwaard is sinds 2015 een zogeheten doorstroomgebied. De dijken zijn 2 meter boven NAP. Als het water hoger komt, stroomt het vanzelf de polder in. Die is zo ingericht dat de wegen en huizen er droog blijven. Bewoners hoeven daarom niet te vertrekken. De rivier krijgt een extra route richting Haringvliet en Noordzee. De Noordwaard is een van de grootste projecten uit het overheidsprogramma Ruimte voor de Rivier, dat is opgezet na de overstromingen van 1993 en 1995.

Het peil van de Merwede is waarschijnlijk over een paar dagen zo ver gezakt dat het water niet meer de polder in komt.

De Oosterscheldekering, de Haringvlietsluizen en de Hollandse IJsselkering zijn gesloten vanwege de hoge waterstanden. De Maeslantkering bij Hoek van Holland gaat zo goed als zeker niet dicht. De Hollandse IJsselkering blijft mogelijk tot woensdag dicht. Het is nog niet bekend hoelang de andere keringen dicht blijven.

Dat de waterstanden zo hoog zijn, komt doordat de rivieren veel regenwater uit Duitsland en Frankrijk moeten afvoeren. Tegelijk wordt het water vanuit het zuidwesten opgestuwd door de storm Ciara.