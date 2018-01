Water in Rijn en Moezel zakt

Het waterpeil in de rivieren Rijn en Moezel in Duitsland begint langzaam te zakken. Volgens de autoriteiten is de hoogste stand van het water achter de rug.

Dat is met name goed nieuws voor de scheepvaart. Langs de Moezel begonnen dinsdag de voorbereidingen om het verkeer van de binnenvaartschepen weer op gang te brengen. In Trier was de stand van het waterpeil ’s ochtends vroeg al aan het dalen.

Tussen Mainz en Wiesbaden werd het waterpeil van de Rijn dinsdagochtend op 6,17 meter vastgesteld en dat was 20 centimeter minder dan maandagochtend. In Keulen zakte het Rijnwater dinsdagochtend elk uur met 1 á 2 centimeter.

De autoriteiten in de omgeving van Keulen en Düsseldorf zijn ingenomen met het feit dat het de komende dagen droog blijft, waardoor het waterpeil extra snel zal dalen. Ook in dit belangrijke vervoersgebied maken de binnenvaartschippers zich op om hun werk te hervatten.

Voor de landbouw en veeteelt in het stroomgebied van de grote Duitse rivieren leverde het hoogwater weinig problemen op. De boeren verkeren in ‘winterrust’ en hebben momenteel sowieso weinig op hun land te doen.