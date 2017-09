„Water en eten bevolking hoogste prioriteit”

De veiligheid op Sint-Maarten is hersteld, nu heeft het bevoorraden van de lokale bevolking de hoogste prioriteit. Dat stelt Olav Burger, hoofd kustwacht steunpunt Hato op het vliegveld van Curaçao. „De eerste dagen nadat orkaan Irma over Sint-Maarten raasde, stonden in het teken van personeel naar het eiland krijgen om de veiligheid te herstellen.”

Nu, een week na de allesverwoestende orkaan, gaan vooral water en voedsel die kant op, vertelt Burger vanaf de vliegbasis op Curaçao, waar meerdere vliegtuigen per dag van onder meer de kustwacht en de Nederlandse luchtmacht naar het ongeveer duizend kilometer verderop gelegen Sint-Maarten vliegen.

Ook hulpgoederen om het land weer op te bouwen, zullen snel naar het eiland gaan. Burger durft geen inschatting te maken hoe lang de hulp nog doorgaat. „Voordat Sint-Maarten weer opgebouwd is zijn we maanden verder. Misschien zelfs jaren.”