Water drinken is het beste voor het klimaat

De eerste extreme hittegolf is grotendeels achter de rug, maar de zomer is nog niet halverwege. Grote kans dus dat er nog meer warme dagen volgen. Goed drinken is dan het devies. Maar wat drinken we?

Met het oog op het klimaat maakt het nogal uit wat iemand drinkt. Een kwart van de klimaatbelasting door voeding veroorzaken Nederlanders door wat ze drinken, berekende voorlichtingsbureau Milieu Centraal.

Wat kun je het beste drinken?

Kraanwater scoort het beste. Wie kraanwater smakeloos vindt, kan er wat citroensap, een blaadje munt of citroenmelisse aan toevoegen. Met het oog op de klimaatbelasting raadt Milieu Centraal flessenwater af. Een glas flessenwater belast het milieu 100 tot 200 keer meer dan een glas kraanwater; vooral doordat flessenwater moet worden verpakt en vervoerd.

Hoe belastend is vruchtensap?

De milieu-impact van een glas sap of fris hangt vooral af van de verpakking waar het uitkomt. Gemiddeld is de klimaatbelasting van frisdrank in glazen flessen zonder statiegeld ongeveer drie keer zo hoog als sap in drankenkarton. Sap in petflessen zit daar tussenin.

En thee?

Na kraanwater is thee een van de klimaatvriendelijkste dorstlessers. Bij thee maakt het voor het klimaat vooral uit hoeveel water ervoor aan de kook wordt gebracht. Wie twee keer zo veel water laat koken als hij nodig heeft, belast het klimaat 1,5 keer meer dan nodig. Het advies: zet thee op maat.

Zuivel is toch ook heel gezond?

Jazeker, melk, drinkyoghurt en karnemelk zijn goed voor de gezondheid. Maar de zuivelconsumptie van de gemiddelde Nederlander heeft een grote impact op het klimaat. Koop daarom niet meer dan nodig. Het is een feit dat een kwart van de gekochte zuiveldrank in de gootsteen belandt.

Het dagelijks kopje koffie: hoe zit het daarmee?

Gemiddeld drinken Nederlanders vier koppen koffie per dag. Ongeveer de helft van de klimaatimpact van een kopje zwarte koffie komt door het koffiezetten.

De klimaatimpact van het koffiegebruik kan dus omlaag door koffie op maat te zetten met een energiezuinig apparaat. Koffie met melk verhoogt de klimaatimpact fors: één kop koffie verkeerd heeft een veertien keer hogere klimaatbelasting dan een kopje espresso. Wie zijn koffie zo klimaatvriendelijk mogelijk wil drinken, moet wegwerpbekertjes in de ban doen. Koffiecupjes (Nespresso) en -pads (Senseo) zorgen eveneens voor meer restafval. Gebruikte koffiefilters en koffiedrab mogen bij het gft-afval, maar koffiepads en -cups niet.

Met warm weer gaat een biertje er ook wel in.

Dat klopt. Gemiddeld koopt een Nederlander 200 flesjes of blikjes bier per jaar. Maar bier drinken tegen de dorst is niet bepaald gezond. Les daarom eerst de dorst met kraanwater en drink daarna een pilsje. Gewone pils uit een statiegeldfles is een klimaatvriendelijke bierkeuze. De impact van vijf statiegeldflesjes Nederlandse pils is vergelijkbaar met één speciaalbiertje uit Italië zonder statiegeld.