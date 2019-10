Wat weten we van Ruinerwold?

Begin deze week werd een gezin in het Drentse Ruinerwold uit een boerderij gehaald. Daar woonden zij al jaren in afzondering. Er is nog veel onduidelijk, maar wat weten we nu?

De zaak kwam aan het rollen toen de 25-jarige zoon enkele keren opdook in een kroeg in Ruinerwold, een plaatsje van ongeveer 4000 inwoners in de buurt van Meppel. Hij zou werken bij de Oostenrijkse klusjesman Josef B. en zou sinds enkele maanden ook actief zijn geweest op internet. Toen hij zijn verhaal deed aan de kastelein van de dorpskroeg schakelde die de politie in.

Het gezin bestaat uit een vader met zes kinderen tussen de 18 en 25 jaar die in een afgelegen boerderij woonden. Daar hadden ze hun eigen moestuin en leefden ze volledig zelfvoorzienend. De kinderen verzorgden hun vader die een aantal jaren geleden een hersenbloeding had gehad. Mogelijk woonden ze al sinds 2010 in de boerderij, maar dat is onduidelijk omdat ze niet in de gemeentelijke basisadministratie stonden. De moeder was al overleden voordat het gezin zijn intrek in de Drentse plaats nam.

Zowel de 67-jarige vader als de huurder van het pand, een 58-jarige Oostenrijker, zitten vast. Zij worden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van de anderen en witwassen. De politie heeft twee panden in het nabijgelegen Zwartsluis, die van de vader van het gezin waren, doorzocht. In een van die panden had de vader enige tijd een speelgoedwinkel.

Over de reden waarom het gezin in afzondering leefde is nog veel onduidelijk. De 67-jarige vader Gerrit Jan van D. was in de jaren tachtig kort lid van de Moonsekte. De Verenigingskerk, zoals de Moonsekte in Nederland nu heet, zegt dat Van D. al tientallen jaren niets meer met de kerk te maken heeft. Wel laat de beweging weten dat Van D. psychische problemen had.

De broer van Josef B. vertelde tegen de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung dat B. in een sekte een Nederlander had ontmoet met wie hij, nadat ze uit de sekte waren gestapt, bevriend bleef en veel contact had.

Verder is bekend dat het gezin uit meer kinderen bestond. Drie van hen zouden acht jaar geleden het gezin zijn ontvlucht. Ook zou er in de jaren tachtig nog een kind het gezin verlaten hebben.

In het huis is een onbekend geldbedrag gevonden. „Het gaat niet om een paar tientjes en daarom onderzoeken we waar dat geld vandaan komt”, zei een politiewoordvoerster. Bij twee huiszoekingen in Zwartsluis en Meppel zijn administratie en gegevensdragers gevonden.

Een team Grootschalige Opsporing (TGO) werkt met dertig mensen aan de zaak. Het forensisch instituut NFI deed onderzoek bij de woning in Ruinerwold. Ook worden de ruimtes in het pand digitaal in kaart gebracht zodat de politie een gedetailleerd overzicht krijgt van de situatie.