Wat vinden fietsers in Nunspeet van telefoonverbod?

Gebruik van de mobiele telefoon op de fiets is per 1 juli 2019 verboden. Daar koersen de ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Grapperhaus (Veiligheid) op aan, bleek dinsdag. Wat vinden fietsers in Nunspeet daarvan? Vier reacties.

Daniël Droogh. beeld RD

„Append klapte ik op auto”

Daniël Droogh (28): „Ik vind het een heel goed plan, al is zo’n verbod moeilijk te handhaven. Als ik op de fiets aan het appen ben, vraag ik me wel eens af: Wat is er de afgelopen paar seconden rondom mij eigenlijk gebeurd? Heb ik het allemaal wel gezien?

Met mijn mobiel in mijn hand ben ik een keer op een geparkeerde auto geklapt. Ik was aan het appen. Ik had pas door dat ik op een auto zat, toen het was gebeurd. Het was geen grapje. ,,Omdat ik met jou zat te appen, ben ik op achterop een auto geklapt”, appte ik even later aan iemand. Ik had zelf niet zo veel verwondingen. De auto had een kapotte achterlamp en een paar krasjes.

Of ik daarna voorzichtiger werd? Ja en nee. Ik app nog steeds op de fiets. Maar als ik in de toekomst kans loop om daarvoor een boete te krijgen, ga ik meer opletten. In de auto app ik niet meer. Ik merk aan mezelf dat ik dat niet kan.”

Dario van Brederode. beeld RD

„Tijd is geld”

Dario van Brederode (28):

„Lastige discussie. Of zo’n telefoonverbod voor de fiets voor iedereen gaat werken, weet ik niet. Ik ga zeker door met appen op de fiets. Ik zal die telefoon altijd blijven gebruiken. Ik kan prima met mijn handen los fietsen. Ik wacht nu op mijn meisje. Ik heb haar net nog geappt.

Al fietsend app ik bijvoorbeeld dat ik iets later kom op een afspraak. Het is fijn om via je telefoon het overzicht te houden. Nee, ik vind het niet handig om van mijn fiets te stappen en dan een app te versturen. Tijd is geld.

Zo’n app-verbod voor de fiets valt toch niet te handhaven. Dan zouden ze op iedere hoek van de straat moeten gaan staan. Of bij scholen gaan posten. Ik zou zeggen: Laten ze bellende bestuurders van bedrijfbusjes aanpakken. Die veroorzaken veel meer gevaar dan fietsers.”

Laura Wiggelinkhuijsen. beeld RD

,,Mensen letten niet op”

Laura Wiggelinkhuijsen (21):

„Ik vind het goed dat er een telefoonverbod voor fietsers komt. Toen ik dinsdagmiddag via de NOS dat nieuws oppikte–niet op de fiets trouwens– dacht ik: Hé, dit is een goeie. Nu worden mensen zich meer bewust van de risico’s van telefoongebruik op de fiets.

Fietsers die appen zijn best gevaarlijk. Ik zie bijvoorbeeld op de rotonde bij het station van Nunspeet dat fietsers niet opletten. Auto’s moeten afremmen. Ik denk dan: Waarom kunnen die fietsers niet even wachten met die telefoon totdat ze thuis zijn?

Als ik heel eerlijk ben: ik app zelf ook wel eens als ik aan het fietsen ben. Ik reageer bijvoorbeeld als iemand mij een berichtje stuurt. Nieuws check ik niet op de fiets, en ook Facebook ga ik niet fietsend doorkijken.

Als autobestuurder merk ik ook wel eens hoe gevaarlijk het is als fietsers aan het appen zijn. Ze gaan dan slingeren en ik als autobestuurster moet dan uitwijken.”

Afke Westerhuis. beeld RD

„Appende automobiliste raakte me”

Afke Westerhuis (73):

„Heel goed dat telefoongebruik op de fiets wordt verboden. Appen in het verkeer is levensgevaarlijk. Zelf ben ik op een rotonde in Nunspeet aangereden geraakt door een auto met daaarin een appende vrouw. Ze had me niet gezien. Ik lag op straat. Mijn fiets lag voor de wielen van haar auto. Ik hield er een zere knie aan over. De bestuurster van de auto zei eerlijk dat ze zat te appen. Ze heeft me wel netjes thuisgebracht.

Ik zie hoe schoolkinderen met hun telefoon bezig op hun fiets. Dat is gevaarlijk. Ze kijken niet voor zich uit en kunnen zo tegen je aanrijden.

Ik gebruik zelf nooit de telefoon op de fiets. Ik ben ook niet meer de jongste. Ik durf het niet. Ik ben bang dat ik dan val. Het is gevaarlijk. Als ik het toestel in mijn jaszak hoor of voel afgaan, stop ik en kijk ik op de telefoon.”