Wat vinden bezoekers van de film Unplanned?

Afgelopen week was de film Unplanned voor het eerst te zien in Nederland. Het team van RDoutside ging naar Veenendaal om bezoekers bij de première te vragen; Waarom willen ze de film graag zien? Vinden ze het anti-abortus propaganda? Of is het reclame voor een goede zaak?

In de film zie je Abby Johnson, directeur bij een abortus kliniek. Als ze moet bijspringen tijdens een ingreep ziet ze voor het eerst met eigen ogen hoe een abortus zich voltrekt. Bij het meemaken van deze abortus komt ze tot inkeer. Ze neemt ontslag en helpt nu ondermeer werknemers die niet langer in een abortuskliniek willen werken aan een nieuwe baan. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en zal de komende tijd in verschillende bioscopen door heel Nederland te zien zijn. Data worden bekend gemaakt op de website unplannend.nl.