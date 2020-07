Wat te doen als vakantieland in lockdown gaat

Mondkapjesplicht, afstand houden en regionale lockdowns: Europese landen nemen maatregelen tegen het weer oplaaiende coronavirus. Wat te doen als je op vakantie in een lockdown terechtkomt?

Slechts een kwart van de Nederlanders heeft dit jaar vakantieplannen, bleek donderdag uit onderzoek van EenVandaag onder 30.000 leden van hun Opiniepanel. De helft van deze groep mensen (5200) gaat op reis naar het buitenland.

Na weken van versoepelingen trekken veel Europese landen nu weer aan de rem. In de Spaanse regio Catalonië werd door een toenemend aantal besmettingen een lockdown afgekondigd, Duitsland dreigt ook regio’s op slot te gooien als de ontwikkelingen daar om vragen. België stelde recent een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer, winkels, luchthavens en openbare gebouwen als musea, bibliotheken en kerken. Een dergelijke mondkapjesplicht stond voor Frankrijk per 1 augustus op de planning, maar donderdag werd bekend dat het verplicht dragen van een mondkapje in alle publiek toegankelijke gebouwen al vanaf volgende week geldt.

Een goede vakantievoorbereiding is dit jaar belangrijker dan ooit, zegt ANWB-woordvoerster Annelies Tichelaar. „Zoek van tevoren uit aan welke regels je je moet houden, plan een museumbezoek in, bedenk dat campings tijdslotten voor zwembaden hanteren.”

Mensen die naar het buitenland vertrekken, moeten er bovendien rekening mee houden dat de situatie kan veranderen, zegt de ANWB-woordvoerster. „Houd je dus ook ter plekke op de hoogte van wat er speelt rond corona. Dat kan door het nieuws te volgen of door te informeren bij de accommodatie.”

Bij een lockdown heeft een vakantieganger drie opties, zegt Tichelaar: doorreizen, terug naar Nederland gaan of in het vakantieland de quarantainetijd uitzitten. „We zien dat veel mensen nu met de auto op pad gaan en dichter bij huis blijven. Wordt er een lockdown afgekondigd, dan kunnen ze hun eigen plan trekken. Er zit altijd wat tijd tussen de afkondiging en het moment dat de lockdown ingaat.”

Ondanks de extra voorbereiding die de vakantie nu vraagt, ziet de woordvoerster ook voordelen. „Misschien is het dit jaar minder druk in het zwembad op de camping.”