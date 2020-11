Wat reformatorische scholen ouders precies vragen te ondertekenen

Reformatorische scholen spreken zich in hun identiteitsprofiel niet expliciet uit over homoseksualiteit. Dat het in de media wel gaat over antihomoverklaringen, komt doordat een oud document op sociale media circuleerde. Maar wat vragen scholen wel?

Begin deze week ontstond commotie over het feit dat reformatorische scholen ouders zouden verplichten hun handtekening te zetten onder een document waarin gezegd werd dat ongehuwd samenwonen en een homoseksuele leefwijze in strijd is met Gods Woord en als zodanig wordt afgewezen. Deze zogeheten identiteitsverklaring werd neergezet als antihomoverklaring.

Een belangrijk feit werd echter niet genoemd: de betreffende zinsnede over het afwijzen van een homoseksuele leefwijze kwam namelijk uit een oud document dat voor het laatst gebruikt werd in 2017.

Tien geboden

Alle scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs gebruiken voor de verwoording van hun identiteit een identiteitsprofiel dat in 2018 is opgesteld door de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). In dat profiel gaat het onder andere over de plaats van Gods Woord, van het gebed en van de tien geboden. Ook wordt aandacht geschonken aan de mensvisie, de pedagogische waarden waarop de scholen zijn gebaseerd en de positie van de leraar als identificatiefiguur.

Homoseksualiteit wordt bij de bespreking van het zevende gebod niet expliciet afgewezen. Wel wordt duidelijk gemaakt wat de Bijbelse visie op seksualiteit is. „Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw, en krijgt in het licht hiervan een plaats. Daarbij zijn de Bijbelse voorschriften bindend voor het seksuele leven. Deze seksuele moraal betekent dat de huwelijksrelatie geëerbiedigd wordt.”

Ook wordt er gewezen op het feit dat de ander respectvol en zuiver benaderd moet worden en dat seksueel getinte grappen en intimidatie uitgesloten zijn.

Schoolgids

Niet op iedere school wordt ouders gevraagd die letterlijke formulering te ondertekenen. Op het Van Lodenstein College in Amersfoort en de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen gebeurt dat wel. Ook op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in Apeldoorn ondertekenen ouders een brochure waarin eenzelfde soort passage naar voren komt.

Op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem ondertekenen ouders een formulier waarin wordt uitgelegd wat de grondslag van de school is en wat die betekent voor de praktijk van het schoolleven. Daarin wordt niet expliciet ingegaan op de visie van seksualiteit.

Op het Calvijn College in Goes wordt ouders gevraagd kennis te nemen van de schoolgids en de daaruit voortvloeiende regels en consequenties ten aanzien van leerlingen te accepteren. Expliciete aandacht voor de visie op seksuele omgang kent de gids niet.

Op het Driestar College in Leiden ondertekenen ouders een grondslagformulier. Ze geven daarmee aan de grondslag van de school, dat zijn de Bijbel en de daarvan afgeleide belijdenisgeschriften, te onderschrijven.

Op het Wartburg College in Rotterdam ondertekenen ouders ook een grondslagformulier. Daarin wordt onder andere gezegd dat de inhoud van de zogeheten introgids wordt aanvaard. In die gids wordt aangegeven dat de school een Bijbelse seksuele moraal hanteert. „We zien seksuele relaties als bedoeld voor in het huwelijk. We benaderen de ander met respect en zuiver.”

Samenvattend: alle scholen gebruiken het VGS-identiteitsprofiel, maar vragen ouders niet altijd dat document letterlijk te ondertekenen.