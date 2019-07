Wat is het grootste ‘Mispaksel’ van 2019?

Greenpeace vraagt andermaal aandacht voor etenswaren in overbodig plastic ofwel ‘mispaksels’. Iedereen die wil, kan vanaf heden een verpakking nomineren voor de titel Mispaksel van 2019. Het is de tweede keer dat deze titel te verwerven valt. In het najaar moet duidelijk worden wie de huidige titelhouder, de per stuk verpakte winegums van Red Band, opvolgt.

De supermarkten liggen nog altijd vol met plastic waarvan velen zich afvragen of dat nou allemaal niet anders kan. „Als consument is het onmogelijk om geen plastic te kopen en we merken dat steeds meer mensen zich hieraan ergeren. Met deze verkiezing roepen we supermarkten en levensmiddelenbedrijven op om te investeren in alternatieven. Het moet en kan anders”, zegt Anne Wijers, campagneleider plastic van Greenpeace.

Nomineren kan door etenswaren in plastic op de foto te zetten en te delen via Facebook, Instagram of Twitter met de hashtag #mispaksel. Gewoon een mailtje sturen kan ook, naar mispaksel@greenpeace.nl .

Mispaksels nomineren kan tot en met 31 augustus. Vanaf september kan er online worden gestemd. De winnaar wordt in het najaar bekend.