Wat is het gevaar van koolmonoxide?

Koolmonoxide is een giftig gas en staat bekend als sluipmoordenaar: je proeft of ruikt of ziet het niet. Bij inademing raak je al snel bewusteloos. Volgens cijfers van de brandweer overlijden er jaarlijks gemiddeld elf mensen aan koolmonoxidevergiftiging. Nog eens 150 mensen moeten naar het ziekenhuis.

Het komt in ons lichaam terecht door inademing. De eerste verschijnselen bij een acute blootstelling zijn hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, duizeligheid, dubbelzien, vermoeidheid, geheugenverlies en flauwvallen.

Wie wordt blootgesteld aan te hoge concentraties, kan ook problemen krijgen met ademhalen, of schade oplopen aan hart of zenuwstelsel, inclusief de hersenen. Uiteindelijk kan iemand in coma raken en overlijden.

Een blootstelling aan een relatief lage waarde kan al gevaarlijk zijn: het kan leiden tot desoriëntatie of in slaap vallen, waardoor het slachtoffer zichzelf niet in veiligheid kan brengen en verder bedwelmd kan raken, mogelijk met de dood tot gevolg.