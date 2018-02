Wat is cryptojacking?

Virtuele munten werken met een zogeheten blockchain. Dat is een soort collectief logboek waarin alle transacties worden bijgehouden. Het register van de bitcoin wordt bijvoorbeeld om de tien minuten aangevuld met een nieuwe ‘bladzijde’ met de laatste veranderingen. Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Dat heet minen of delven. Wie als eerste de oplossing vindt, krijgt een beloning.

Bij de bitcoin is die beloning 12,5 bitcoin per keer, wat bij de huidige koers neerkomt op ongeveer een ton. Per dag wordt meer dan 14 miljoen euro zo uitgekeerd. Bij andere virtuele munten, zoals de monero, is de beloning iets anders, maar is het principe hetzelfde: rekenkracht wordt beloond.

Dat minen is op zich volkomen legaal. Over de hele wereld staan enorme bedrijfspanden vol computersystemen, die non-stop puzzelen. Maar het kan ook lonen om anderen stiekem het werk voor je te laten doen, zonder dat zij het door hebben. En dat is cryptojacking.

Vooral de virtuele munt monero is erg populair om te cryptojacken. Die berekeningen zijn gemakkelijker uit te voeren met gewone apparaten. Bovendien is de monero anoniemer dan de bitcoin, dus is het gemakkelijker er mee weg te komen.

Als de processor in een gekaapt apparaat overuren maakt, verbruikt het ook meer stroom. De extra kosten vallen op zich mee, „maar ja, stel dat je dertig slimme apparaten hebt en ze zouden alle dertig besmet zijn. Die kans is klein, maar dan zou dat wel een verschil op je jaarlijkse stroomverbruik uitmaken. Om nog maar te zwijgen over de potentiële impact wereldwijd”, aldus Rense Buijen van Trend Micro.

Cryptojacking is niet helemaal zonder gevaar. Want als criminelen de controle over een apparaat kunnen overnemen, kunnen ze ook verder zoeken. Ze kunnen kijken of er op een andere plek in het netwerk interessante informatie opgeslagen zit. Wachtwoorden bijvoorbeeld, of bestanden met gevoelige informatie. En dan kunnen mensen wel slachtoffer worden.