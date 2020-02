Wat brengt Nederlanders naar Lombardije?

De Noord-Italiaanse regio Lombardije lijkt een voorname besmettingshaard van het nieuwe coronavirus te zijn. Zowel de eerste als de tweede Nederlandse corona-patiënt was er recentelijk. Wat brengt mensen naar die regio?

De regio geldt in economisch opzicht als een van de belangrijkste regio’s van Italië. In Lombardije wonen 10 miljoen mensen, ongeveer één zesde van alle Italianen. De regio is goed voor een vijfde van het Italiaanse bruto nationaal product.

De hoofdstad Milaan heeft ongeveer 1,3 miljoen inwoners en de metropoolregio rond de stad ongeveer 4,3 miljoen. Milaan geldt als de economische en financiële hoofdstad van Italië. Ook is de stad een belangrijk modecentrum. Rond Milaan liggen drie vliegvelden: Malpensa, Linate en Milan Bergamo Airport.

Lombardije is geliefd bij toeristen. Op de ANWB-website wordt de regio aan de rand van de Alpen aangeprezen om haar landschap, klimaat en cultuur. Bekende trekpleisters waar veel Nederlanders naartoe gaan zijn het Comomeer en het Gardameer.