Wasmachines teruggeroepen om problemen met binnentrommel

BSH Huishoudapparaten BV, in Nederland verantwoordelijk voor de service van de huishoudapparaten van onder meer de merken Bosch en Siemens, roept bepaalde wasmachines van Bosch en Siemens terug vanwege een mogelijk risico op letsel door de binnentrommel van de apparaten. Uit controles is gebleken dat de verbinding van de binnentrommel mogelijk beschadigd kan zijn. Onder bepaalde omstandigheden kan deze verbinding losraken bij het centrifugeren en zo een risico op aanzienlijk letsel vormen.

In Nederland gaat het om wasmachines van Bosch en Siemens met FD-nummer 9902 en geproduceerd in februari 2019. Consumenten worden gevraagd om te controleren of deze veiligheidsmaatregel geldt voor hun wasmachine. De betreffende apparaten worden gratis vervangen door nieuwe wasmachines en bij de consumenten thuis geïnstalleerd. Consumenten die niet zeker weten of deze veiligheidsmaatregel geldt voor hun wasmachine, kunnen kunnen ook bellen met het gratis telefoonnummer 0800-1908.