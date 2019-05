Wartburg wint debatwedstrijd over de Dordtse Synode

Het Wartburg College heeft dinsdagochtend een debatwedstrijd over de Dordtse Synode gewonnen. Het jongerendebat werd georganiseerd door het Reformatie Instituut Dordrecht.

Het synodedebat vond plaats in de Grote Kerk in Dordrecht. In het bedehuis werden exact 400 jaar geleden voor het eerst de Dordtse Leerregels voorgelezen. Daarin veroordeelden de synodeleden de remonstrantse leer van Arminius.

Het team van het reformatorische Wartburg College werd niet verrast door de winst. „De insteek was om te winnen”, liet teamleider Elise Priester weten. „Het Wartburg heeft een naam hoog te houden. Zeker als het over stof gaat waarin we zijn grootgebracht en ondergedompeld.”

Het team van Priester versloeg het Isula College, het Johan de Witt-gymnasium en het Stedelijk Dalton Lyceum.

