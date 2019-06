Wartburg College na steekincident: Geen kwaad met kwaad vergelden

Leerlingen van het Wartburg College, locatie Revius, kregen vrijdagmorgen tijdens de dagopening op het hart gedrukt geen „kwaad met kwaad” te vergelden.

Die aansporing houdt verband met de steekpartij donderdag op de reformatorische school. „We gingen vrijdagmorgen met de leerlingen in gesprek. Emoties konden een plek krijgen. De leerlingen kregen te horen dat we geen kwaad met kwaad mogen vergelden. De Bijbel leert een heel andere weg”, zei locatiedirecteur M. A. van der Meijden desgevraagd. Hij stelt dat er nu geen concrete aanwijzingen zijn dat de reformatorische scholieren uit zijn op wraak.

Er is al langer ruzie tussen leerlingen van het Wartburg College en scholieren van een of meer scholen in de omgeving. Tientallen jongeren stormden donderdag het schoolplein van het Wartburg College, locatie Revius, op. Er waren knuppels in omloop. Ook zouden jongeren in bezit zijn geweest van pepperspray, messen en mogelijk zelfs een vuurwapen.

De school heeft na het steekincident, waarbij donderdag een 16-jarige leerling (een jongen) van de reformatorische school gewond raakte, een crisisteam ingesteld. Leerlingen mogen vrijdag niet van het schoolplein af. Normaal gesproken is een rondje om de school toegestaan. Ook is er extra toezicht, zowel van docenten als van de politie.

Op een school in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam, vond woensdag ook een vechtpartij plaats, stelde een zegsvrouw van de Rotterdamse politie vrijdag desgevraagd. Die vechtpartij houdt mogelijk verband met het incident donderdag op het Wartburg College.

De reformatorische school had donderdag contact met een school waarvan leerlingen betrokken zijn bij het incident donderdag. Vrijdagmorgen konden leerlingen van het Wartburg College in gesprek met een interne schoolpsycholoog en een maatschappelijk werker. Met de jongen die donderdag is gestoken en met de leerling die vrijdag tijdens de vechtpartij begon te hyperventileren gaat het naar omstandigheden goed, zegt Van der Meijden.

